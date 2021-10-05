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Sporcular Vali Atay’ı ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Vali Cevdet Atay, Amatör Spor Haftası kapsamında sporcuları makamında konuk etti.

DÜZCE 05.10.2021, 11:28
Sporcular Vali Atay’ı ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Vali Cevdet Atay, Amatör Spor Haftası kapsamında sporcuları makamında konuk etti.

Amatör Spor Haftası Düzce’de gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile başladı. Etkinliklerin ardından Düzce’de spor faaliyetlerine devam eden kurum ve kuruluş temsilcileri Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Judo Milli Sporcusu Sevda Taşlı ve Tekwando Milli Sporcusu Özhan Öztürk katılım sağladı.

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