Sporcular Antik Kenti inceledi

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları için Düzce’ye gelen 10 farklı ilden gelen takımlar Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti gezdi.

Düzce’nin ev sahipliğini yaptığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları için Düzce’ye gelen Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Samsun’dan gelen sporcular Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti ziyaret etti.

Düzce’nin kültürel yerlerinden biri olan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’ni ziyaret eden misafir sporcular, bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgiler alıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.