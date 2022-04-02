Sporcular antik kente hayran kaldı

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları için Düzce’ye gelen takımlar Konuralp’te yer alan Prusias ad Hypium Antik Kentine hayran kaldı.

Düzce’nin ev sahipliğini yaptığı Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları için Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Samsun illerinden gelen sporcular Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kentini gezdi. Batı Karadeniz Bölgesinin tek antik kenti olma özelliğini de taşıyan tiyatro alanında sporcular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.