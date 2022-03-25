Sporcu öğrencilere sıra gecesi

DÜZCE (İHA) – Masa Tenisi turnuvası için Düzce’ye gelen sporculara yurtlarda sıra gecesi düzenlendi. Öğrenciler turnuva öncesinde düzenlenen sıra gecesinde gönüllerince eğlendi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Düzce’de bir çok ilden gelen sporcular ile masa tenisi turnuvası düzenleniyor. Turnuvaya katılan öğrenciler Aliye İzzet Begoviç Erkek öğrenci yurdu ile Zahidül Kevseri Kız öğrenci Yurdunda konaklıyor. Bu kapsamda öğrencilere turnuva öncesinde sıra gecesi düzenlendi. Biz bize moral akşamları projesine dahil edilen öğrenciler, turnuva öncesinde gönüllerince eğlenerek hoşça vakit geçirdiler.