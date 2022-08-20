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Sporcu gençlere başkandan sürpriz hediye

DÜZCE(İHA) – Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, yaz spor okulları dahilinde futbol kursuna giden sporculara belgeleri ile saat hediye etti.

DÜZCE 20.08.2022, 13:12
Sporcu gençlere başkandan sürpriz hediye

DÜZCE(İHA) – Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, yaz spor okulları dahilinde futbol kursuna giden sporculara belgeleri ile saat hediye etti.

Çocukların ve gençlerin yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için Beyköy Belediyesi tarafından çeşitli aktiviteler düzenlendi. Spordan sanata bir çok alanda düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklara başarı belgeleri verildi.

Futbol kursunu tamamlayan çocuklara belgelerini Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç verdi. Çocuklara birde sürpriz yapan Başkan Kılıç, başarı belgelerinin yanı sıra tüm sporculara saat hediye etti.

Başkan Kılıç, “Öğrencilerimizi tebrik ediyor hayatın her alanında spor ve sağlıklı bir hayat diliyorum” dedi.

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