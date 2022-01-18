Sporcu aileleriyle bir araya geldi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden badminton sporcuları ve aileleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Badminton İl Temsilcisi Sercan Güzel, Fizyoterapist Oğuzhan Türker, Psikolog Merve Kelleci, Diyetisyen Büşra Çavuşoğlu ve Mehtap Yaşin badminton branşındaki sporcuların aileleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda yaklaşık 40 sporcu ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırıldı. Sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Sporcu ailelerine psikolog Merve Kelleci sporcu psikolojisi hakkında genel bilgi, diyetisyen Büşra Çavuşoğlu ve Mehtap Yaşin sporcu beslenmesi hakkında genel bilgi, fizyoterapist Oğuzhan Türker tarafından da sporcu sağlığı ve projeler hakkında genel bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Sporcularımız ve aileleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme amaçlı toplantıda başarıya ulaşma noktasında çeşitli konuları masaya yatırdık ve fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de sporcularımız ve sporcularımızın aileleriyle birlikte bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sporcu aileleri ise bu toplantı için memnuniyetlerini dile getirerek çok teşekkür ettiler.