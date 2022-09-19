Sporcu aileleri ile toplantı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan atıcılık havalı tabanca sporcuları ailelerine toplantı düzenlenerek bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Atıcılık Havalı Tabanca Antrenörü Davut Şar, Fizyoterapist Oğuzhan Türker, Psikolog Merve Kelleci, Diyetisyen Mehtap Yaşin ve Spor Uzmanı Alp Eren Aydın Atıcılık Havalı Tabanca branşındaki sporcuların aileleriyle bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda yaklaşık 40 sporcu ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırıldı. Sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Sporcu ailelerine psikolog Merve Kelleci sporcu psikolojisi hakkında genel bilgi, diyetisyen Mehtap Yaşin sporcu beslenmesi hakkında genel bilgi, fizyoterapist Oğuzhan Türker sporcu sağlığı ve Alp Eren Aydın tarafından da projeler hakkında genel bilgiler verdi. Sporcu aileleri ise bu toplantı için memnuniyetlerini dile getirerek çok teşekkür ettiler.