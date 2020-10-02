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Spor salonlarında denetimler sürüyor
COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON EKİBİMİZ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN GENELGESİ UYARINCA ÖZEL BEDEN EĞİTİM VE SPOR TESİSLERİNE DENETİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.
DÜZCE 02.10.2020, 10:10
19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca özel beden eğitim ve spor tesislerine denetimlerini gerçekleştiriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Düzce’de Korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sokaklarda denetimlerini yaparken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi de spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Özel beden eğitim ve spor tesislerinde yapılan denetimlerde herhangi bir kusur görülmezken, denetimler her hafta devam edeceği bildirildi.
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