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Spor salonlarına üst düzey denetim
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLEN GENELGE KAPSAMINDA DÜZCE’DE KORONA VİRÜS DENETİMLERİ TÜM HIZI İLE DEVAM EDİYOR. DÜZCE İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ İSA YAZICI’DA SPOR SALONLARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ
DÜZCE 20.08.2020, 12:46
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DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Düzce’de Korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’da spor salonlarında denetim gerçekleştirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde il protokolünün katılımı ile denetimler yapılıyor. Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sokaklarda denetimlerini yaparken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’da spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Özel beden Eğitim ve Spor tesislerinde yapılan denetimlerde herhangi bir kusur görülmezken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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