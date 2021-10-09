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Spor Lisesi’nde koordinasyon toplantısı

DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir bölgesinde bulunan ve bünyesinde 250 öğrencinin bulunduğu Düzce Spor Lisesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE 09.10.2021, 11:19
Spor Lisesi’nde koordinasyon toplantısı

DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir bölgesinde bulunan ve bünyesinde 250 öğrencinin bulunduğu Düzce Spor Lisesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan Düzce Spor Lisesi, 250 öğrenci kapasitesine kadar ulaştı. Öğrencilerin spor ile ilgilerinin arttırılması için okulda koordinasyon toplantısı düzenlendi. Okul Müdürü Gökmen Zeki’nin başkanlık ettiği koordinasyon toplantısına öğrencilerin kulüp antrenörleri, spor lisesi beden eğitimi öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanı hazır bulundu. Oldukça verimli geçen toplantıda kulüp antrenörleri ve okul meslek öğretmenlerinin tanışması, antrenman saatleri, MEB ortaöğretim öğrenci izin yönetmeliğinin açıklanması ve öğrencilerin performanslarını arttırmak adına yapılacak konular görüşüldü.

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