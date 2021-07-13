Spor akademisine rekor başvuru yapıldı

Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ‘Spor Akademisi Yaz Okulları’nın açılışı yapıldı. Açılış renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Spor Akademisi Yaz Okullarının açılış töreni 18 Temmuz Stadyumunda gerçekleşti. 7-18 yaş arası toplam 5 bin çocuğun 25 branşa başvuru yaptığı Spor Akademisinin açılışına Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, belediye meclis üyeleri, aileler katıldı.

Spor Akademisinin açılış töreninde ilk olarak söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce tarihinde ilk defa rekor başvuru sağlandığını ifade etti. Yazıcı, “Eşi benzeri görülmeyen başvurunun yapılmasını sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Düzce’nin iki spor kampüsü olacak”

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin spor şehri olması için kolları sıvadıklarını kaydederek, Şıralık bölgesini ilin spor merkezi haline getireceklerini belirtti. Düzce Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini ve yaz spor okullarına ulaşım ve malzeme desteği verdiklerini kaydeden Özlü, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte çalışıyoruz. 25 branşta 55 öğretmen görev alacak ve biz de bunu destekliyoruz. Spor Şehri Düzce olma yolunda önemli bir adımı daha gerçekleştiriyoruz. Düzce’nin önümüzdeki yıllarını planlıyoruz. Düzce’nin biri güneyde biri kuzeyde olmak üzere iki spor kampüsü olacak. Güneyde stadyumu, yedek stadı, yüzme havuzunun olduğu Şıralık Spor Kampüsü. İkincisi ise Düzce’nin kuzeyinde bağlantı yolu üzerinde tenis kortları ve yüzme havuzu olacak” diye konuştu.

“Spor Akademisinde gençlerimize eğitim vereceğiz, amatör spor kulüplerine de destek veriyoruz” diyen Başkan Özlü, açılışa katılan davetlilere teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Vali Cevdet Atay da Düzce’de sporun geliştirilmesi, çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için spor akademisinin önemine dikkat çekti.

Spor gösterileri törene renk kattı

Konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü karate, jimnastik, taekwondo, güreş branşı sporcuları gösteri yaparken halk oyunları ekibi Kafkas oyunu ile törene renk kattı. Gösterilerin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Programda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sporculara çanta hediye etti.

Törenin son bölümünde Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri çocuklara limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulundu.

25 branş 55 antrenör 5 bin sporcu

Sporculara, Yaz Spor Okullarında, 55 antrenör eşliğinde Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Jimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Taekwondo, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Halter ve Okçuluk) olmak üzere toplam 25 branşta eğitim verilecek.