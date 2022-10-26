Sosyoloji atölyesine öğrenciler ilgi gösterdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde öğrencilere konaklama hizmeti veren yurtlardan birisi olan Aliye İzzet Begoviç Erkek öğrenci yurdunda çeşitli konularda kurslar ve atölyeler açılmaya devam ediyor. Bu çerçevede yurt içerisinde başlatılan sosyoloji atölyesine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yurt müdürü Yücel Özer’in moderatörlüğünde başlatılan sosyoloji atölyesinde gençlere hayat konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.