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Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar

16-22 Mayıs tarihleri arası kutlanan SGK Haftası pandemi kuralları çerçevesinde, Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve personeli tarafından çelenk konulması ile başladı.

DÜZCE 18.05.2021, 10:38
Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar

16-22 Mayıs tarihleri arası kutlanan SGK Haftası pandemi kuralları çerçevesinde, Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve personeli tarafından çelenk konulması ile başladı.

Sosyal Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve personeli tarafından pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak Anıt Parka çelenk konulması ile başladı. Ardından hafta kapsamında mülki idari amirleri, ilgili STK’lar ve işverenler ziyaret edilerek bilgilendirilmede bulunak.
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