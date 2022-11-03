Sorunları muhtarlardan dinledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahallelerdeki sorunları ilk elden dinleyip çözüm üretiyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye ile vatandaş arasında köprü görevini yerine getiren mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye, sorun ve talepleri ilk ağızdan dinleyerek çözüm üretme anlayışını sürdürüyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan program dahilinde gruplar halinde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Özlü’nün son misafirleri Darıcı, Azmimilli, Nusrettin, Burhaniye, Cedidiye, Fevzi Çakmak ve Şıralık mahallelerinin muhtarları oldu. Başkan Özlü, mahallelerin öncelikli sorunlarının ve taleplerinin neler olduğunu tek tek dinledi. Bu çerçevede yapılması gerekenlere yönelik toplantıda hazır bulunan başkan yardımcıları ve birim müdürlerine yapacakları program dahilinde talimatlarını veren Özlü, belediyenin yakın çalışma arkadaşı olan muhtarlara duyarlı çalışmaları ile Düzce’ye kattıkları değerden ötürü teşekkürlerini iletti.