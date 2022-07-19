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Son 4 günde 6 bin ton asfalt serildi

Düzce Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çalışmalarını aksatmadı. Bayramın ardından 4 günlük idari tatilde 6 bin ton asfalt Düzce yollarına serildi.

DÜZCE 19.07.2022, 11:55
Son 4 günde 6 bin ton asfalt serildi

Düzce Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çalışmalarını aksatmadı. Bayramın ardından 4 günlük idari tatilde 6 bin ton asfalt Düzce yollarına serildi.

Sürücülerin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra şehrin yollarının daha modern ve konforlu hale getirilmesi için Düzce Belediyesi çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tatil günlerindeki elverişli hava koşullarını fırsata çevirerek asfalt çalışmalarına hız verdi. Ekipler 4 gün boyunca Körpeşler ve Şıralık Mahallelerinde yolları asfaltla kapladı.

Kurban Bayramının bitmesinin ardından 4 günlük süreçte 6 bin ton asfaltı yollarla buluşturan ekipler, hava şartlarının elverdiği sürece çalışmalara ara vermeyecek. Şıralık mahallesinde 3 Bin 500 ton asfalt malzemesi kullanan ekipler daha sonra Körpeşler mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı. Bin 500 ton asfaltı seren ekipler, Körpeşler mahallesinde altyapısını biten yolları asfaltlayacak.

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