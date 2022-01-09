Somut olmayan kültürel mirasçıya Vali Atay’dan ziyaret

DÜZCE (İHA) – Vali Cevdet Atay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak belirlenen bıçak sanatçısı Alper Tüfekçi’yi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 5 metrekarelik dükkanda bıçak ustalığı yapan Alper Tüfekçi’yi somut olmayan kültürel mirasçı olarak belirledi. Düzce Valisi Cevdet Atay’da Tüfekçi’yi 5 metrekarelik dükkanında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Tüfekçi’ye kolaylıklar dileyen Vali Atay, bıçakları da inceleme fırsatı buldu.