Somut olmayan kültürel miras toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Düzce’de ‘Somut olmayan kültürel miras’ toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Halk Kütüphanesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde Düzce ili somut olmayan kültürel miras toplantısı kütüphanede gerçekleştirildi. Toplantıda önceki dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilen ve Bakanlıkça uygun görülerek il envanterine kaydı yapılan 9 unsur "Savat gümüş işlemeciliği, Kabartma sanatı/ Gravür, Çerkez kemençesi yapımcılığı, Aşta ve Aşta Kesme Usülü, Kaplandede Dağı Yağmur Duası, Efteni Gölü Efsanesi, Düzce Leperüş Oyunu, Kaldirik Otu ve Melengüçceği Tatlısı" hakkkında komisyona bilgi verildi. Ayrıca ilgili toplantıda Düzce’den iki kişinin "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak önerilmesi kararlaştırıldı.