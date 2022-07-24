Somut olmayan kültürel miras listesine Düzce’den 9 envanter alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 9 tane somut olmayan kültürel miras, Kültür ve Turizm Bakanlığının envanter listesine alındı.

Düzce’de somut olmayan kültürel miras değerlerinin tespit edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne sunulması amacıyla ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 9 somut olmayan kültürel miras unsurunun kaydı yapıldı. Buna göre "Savat gümüş işlemeciliği, kabartma sanatı/gravür, Çerkez kemençesi yapımcılığı, aşta ve aşta kesme usulü, Kaplandede Dağı yağmur duası, Efteni Gölü efsanesi, Düzce leperüş oyunu, kaldirik otu ve melengüçceği tatlısı" somut olmayan kültürel miras olarak tescillendi.