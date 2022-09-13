Sokak hayvanlarını doyurmaya devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ortaokul öğrencisi evde kullanmadığı oyuncakları satarak başlattığı kampanyaya devam ediyor. Satışlarını sürdüren Yiğit Özgür, sokak hayvanlarının karnını doyurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda evinde kullanmadığı oyuncakları ve okudukları kitapları cadde üzerinde satışa çıkartan Yiğit Özgür, satışlarına devam ediyor. Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi de ortaokul öğrencisinin girişimine destek vererek, oyuncak ve mama desteğinde bulunmasının ardından Özgür, satışlarını cadde üzerinde yapmaya devam etti. Oyuncakların üzerine satılan ürünlerin sokak hayvanlarına gideceği ile ilgili de afiş asan Yiğit Özgür, elde ettiği gelir ile sokak hayvanlarının karnını doyurmaya devam ediyor.