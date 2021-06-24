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Sokak hayvanları için bir araya geldiler
DÜZCE(İHA) – Düzce hayvanları koruma kurulu toplantısında hayvanları koruma derneklerinin çalışmaları, sokakta yaşayan hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi konuşuldu.
DÜZCE 24.06.2021, 09:37
DÜZCE(İHA) – Düzce hayvanları koruma kurulu toplantısında hayvanları koruma derneklerinin çalışmaları, sokakta yaşayan hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi konuşuldu.Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, ilçeliler katıldı. Toplantıda hayvan koruma derneklerinin çalışmaları ele alındı. Ayrıca Düzce’de sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmalar konuşuldu.