SOGEP Projeleri İçin İmzalar Atıldı

Düzce’de Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yürütülen ve MARKA, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi ve Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından desteklenen SOGEB projeleri için imzalar atıldı.

Düzce’de dezavantajlı kesimlerin istihdama katılmasını sağlamak için hazırlanan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan SOGEP projeleri için imzalar atılarak hayata geçirildi. Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Özel İdare Genel Sekreterliği ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen projeler çerçevesinde gelir durumu düşük olanlar ile kadınlar, engelliler ve gençlerin istihdama kazandırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda dikiş, kuaförlük, hazır giyim gibi birçok iş kolunda açılan sınıflarda binlerce dezavantajlı vatandaş meslek sahibi olmuştu.

Yeni yapılan proje ile de yine Düzce’de birçok kadın, engelli, gencin meslek sahibi olması amaçlanıyor.