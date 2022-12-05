Şıralık, futbolun yeni adresi olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile Düzcespor’un maçlarını daha sağlıklı, nezih ve futbola elverişli bir alanda daha fazla taraftarı ile bütünleşerek oynanabilmesi için şehir stadı tribünlerinin Şıralık Mahallesinde yapımı devam eden yedek stada taşınma işlemi devam ediyor.

Başkan Faruk Özlü’nün talimatları doğrultusunda Spor Şehri Düzce mottosunda hareketle bir yandan şehrin güneyinde yapımı devam eden ve Düzcespor’un maçlarını oynayacağı yedek stada yönelik çalışmaları ligin ikinci yarısına yetiştirmeye çalışırken diğer taraftan da şehir merkezinde bulunan stadın tribünlerinin taşınmasını sağlıyor.

Kentin güney bölgesinde konuşlandırılan Şıralık Spor Kampusunda 3 cephesi ve zemin çalışmaları tamamlanmış bulunan yedek stadın Düzcespor’un maçlarını oynayabileceği hale getirilmesi için yoğun şekilde çalışma sürdürdüklerini dile getiren Özlü, bölgenin merkezde bulunan şehir stadından taşınan tribünlerle birlikte 7 bin 200 kişilik stadyum haline getirileceğini söyledi.

TFF standartlarına göre inşa edilecek stadın eksiksiz olarak kullanıma hazır hale getirilebilmesi adına tribünlerin kış ayları başlamadan taşınmasının planlandığını ve bu çerçevede hareket edildiğini paylaşan Faruk Özlü, “Tüm planlamamızı gerçekleştirdiğimiz taşınma işlemi hızla sürdürülüyor. Ekiplerimiz, şartların elverdiği çerçevede hareket ediyor. Beklemediğimiz bir depremle birlikte her kurumun yaşadığı sıkıntıları bizde yaşadık. Elde olmayan sebeplerden ötürü ister istemez aksamalar yaşanabiliyor. Buna rağmen en kısa sürede tamamlayarak Düzcespor’umuzun maçlarını sıkıntı yaşamadan oynamasını sağlayacağız. Düzce’yi spor şehri yapmak için çıktığımız bu yolda Güney kampusumuzun ardından kuzey bölgemizde bağlantı yolu üzerinde yer alacak Ana Stadımızı da hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.