Sınıf öğretmeni Süper Lig yardımcı hakemliğine yükseldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Şehit Metin Kucur İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Emrah Ünal, Süper Lig yardımcı hakemliğine yükseldi.

Sınıf öğretmeni Emrah Ünal, hobi olarak başladığı hakemlikte yükselmeye devam ediyor. Son girdiği sınavlarda ve fiziksel testlerde başarılı olan Emrah Ünal, Süper Lig yardımcı hakemliğine terfi etti. Sınıf öğretmenliğinden Süper Lig’e kadar yükselen Emrah Ünal, Düzce İl Hakem Kurulu Başkanı Numan Şirin ve okul müdürü Rıdvan Hıraca ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.