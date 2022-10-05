DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan Gönülden Gönüle Öğreniyorum Projesi çerçevesinde sınava hazırlanan gençlere eğitim desteği verilmeye devam ediyor.

Düzce’de geçtiğimiz yıl başlatılan ve öğrenciler tarafından sevilen ‘Gönülden Gönüle Öğreniyorum’ projesi çerçevesinde yeni eğitim faaliyetleri bu yılda başlatıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezinde ki gönüllü öğrenciler, lise veya üniversite sınavına girecek olan gençlere dersleri konusunda eğitim vermeye başladı. Gençlere konu anlatımı ve soru çözümlerinde yardımcı olan gönüllü gençlerin derslerine sınava girecek öğrenciler de katılım sağlıyor.