Silahları bomba arama köpeği buldu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde silah kaçakcılığı istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda tabanca ile 12 adet av tüfeği yakaladı. Zuladaki silahları jandarma bomba arama köpeği buldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yığılca ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. Zanlı F.D’yi uzun süre teknik ve fiziki takibe alan ekipler, son olarak şahsın elinde silahlar olduğunu belirleyerek harekete geçti. Şüpheli F.D.’nin kullandığı araç ve evinde bomba arama köpeği Kirpik ile yapılan aramalarda ruhsatsız 4 adet tabanca, 5 adet şarjör, 1 adet av tüfeği ile bu silahlara ait 246 adet fişek ile 63 adet av fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.