Sıfır atık kütüphanesi ilgi gördü

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde, okullarda kullanım ömrünü tamamlamış sıralar, masalar ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan Sıfır Atık Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Okullarda kullanım ömrünü tamamlamış sıralar, masalar geri dönüştürülerek, Milli Eğitim Müdürlüğünde Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu. Geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için Kütüphanesiz Okul Kalmayacak ve Sıfır Atık Projelerini birleştirilerek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde yeni bir kütüphane oluşturuldu. 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle hazırlıklar tamamlanarak, vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.

Sıfır Atık Kütüphanesinde yardımcı kaynaklar, çocuk yayınları, yetişkin yayınları, Türk ve dünya klasikleri ve süreli yayınlardan oluşan 2 bin adet kitap ve dergi bulunmakta. Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen vatandaşların, bekleme sürelerini Sıfır Atık Kütüphanesinde değerlendirebilmekte ve arzu ederlerse kütüphaneden sorumlu personele bilgi vererek, emanet kitap alabilmekte.

Vali Cevdet Atay’da Sıfır Atık Kütüphanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.