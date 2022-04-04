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Şifahanenin inşası başlıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette bulunan Efteni Otel şifahane olacak. İnşaat bir yıl sonra tamamlanıp hizmete girecek. Düzce’nin çok güzel bir tesis kazanacağını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 yıllık kronik bir sorunun çözüldüğünü ifade etti.

DÜZCE 04.04.2022, 22:06
Şifahanenin inşası başlıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette bulunan Efteni Otel şifahane olacak. İnşaat bir yıl sonra tamamlanıp hizmete girecek. Düzce’nin çok güzel bir tesis kazanacağını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 yıllık kronik bir sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Efteni Otel Projesine beraberinde Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ve Efteni Otel’in işletme hakkını alan Sıla Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İhsan Şahin ile Efteni Otel Projesinin son durumu ve startının verilmesine ilişkin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Özlü, yaklaşık 6-7 ay önce yine aynı binada bir basın toplantı yaptıklarını belirterek Efteni Otel projesi sürecini özetledi.

Başkan Özlü, geçen sürecin ardından mevcut alanın şifahane olarak inşasına başlanacağı müjdesini verdi.

Yaşanan süreç anlatıldı

Başkan Özlü’nün ardından konuşan ve projenin süreçleri ile detaylarına dair bilgilendirme de bulunan Sıla Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İhsan Şahin, “Türkiye ve Dünyanın birçok bölgesinde sağlık amaçlı birçok yatırımımız var. Efteni ile ilgili de Sayın Başkanımızla (Faruk Özlü) görüşmemizde, burada şifalı bir suyun olduğunu, tarihi geçmişinin olduğunu ayrıca bir tesisin bulunduğunu fakat bu tesisin kapalı olduğunu, dolayısıyla da Düzce halkının bu tesisten istifade edemediğini, bir yatırımcı olarak burayla ilgilenip ilgilenemeyeceğimizi sormuştu. Biz de değerlendirelim görelim, ilgimizi çekecekse yatırımcı olarak gireriz demiştik. Öyle başlamıştık. Ardından Gölyaka Belediye Başkanımız ile de tanıştık. Onlar da yaptıkları çalışmalarını anlattılar. Bize de bu projeyi alıp yapmak, sahip çıkmak kalmıştı” dedi.

Şahin; “İki belediyeye yüzde 50 yüzde 50 hibe ediyoruz”

Başkan Özlü’nün bankayla yapılan süreçte inisiyatif alarak projeyi tekamül ettirecek hale getirdiklerini belirten Şahin, “En son gelinen noktada biz bankayla masaya oturduk. Paramızı ödedik. Bankadan iki farklı arsa için ama toplamda bütün proje kompleksi için ödememizi yaparak devir almış olduk. Bu devir yaklaşık 6 ay önce gerçekleşti. Aldıktan sonra fizibilite çalışmalarına başladık. Çalışmaların neticesinde buradaki mevcut binaların yıkılarak yeni bina yapılmasının çok daha hayırlı olacağı kanaati ortaya çıktı. Bu kararımızı da Sayın Başkanımızla paylaştık. Geçen süreç içerisinde hem eski binayı ortadan kaldırdık hem projelerimizi hazırladık hem de bu konuda gerekli alt yapıyı ve sözleşmelerimizi bu ana kadar taşımış olduk. Bugün inşallah projeye başlamış oluyoruz. Detaylarını da peyderpey paylaşacağız. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve Yakup Demircan’dan Allah razı olsun. Onların bir yatırımcıya yapılacak destekler, gayretler ve çabalar neticesinde Düzce halkının hizmetine kazandırılmış hale geliyor. Özellikle küçük binayla ilgili iki başkanımızın da ‘mümkünse belediyeler için kullanılabilmesi’ için tasarrufları vardı. Bugün aldığımız kararla, hem aşağıdaki hem de yukarıdaki binamızı da iki belediyeye yüzde 50-yüzde 50 hibe ediyoruz. Hibeden sonra da yap-işlet-devret modeliyle de bütün yatırımları tarafımıza ait olmak üzere devam edeceğiz. Kamu yararına da çok güzel bir proje geliştirmiş olduk. Bir yıl içerisinde projeyi bitirmeyi hedefliyoruz.

Allah hayırlı ve mübarek etsin. Bütün Düzce halkına da hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Demircan; “Hayırlı olmasını diliyorum”

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ise 15 yıllık sorunu en sonunda çözdüklerini ifade ettiği konuşmasında, “İlçemizin ve Düzce’mizin 15 yıllık kanayan yarasıydı. Sayın Bakanımızın gayretleriyle çözdük. Sıla gruba da böyle bir yatırımı ilçemize ve ilimize kazandırma gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Başta ne konuşulduğu ise aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Kamuoyunda yanlış algılamalara gerek yok. Bu yatırımın ilçemize, ilimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Özlü, toplantının sonunda, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak “Bizim işimizde hiçbir yanlış olmaz, etik olmayan bir husus olmaz. Biz işi ehline teslim ettik” diyerek proje ile Düzce’nin güzel bir tesis kazandığını ve bunu yaparken bir kuruş para ödemeden buna sahip olacağının altını çizdi.

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