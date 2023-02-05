Sıcak havalar balıkçı tezgahlarını da etkiledi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balık tezgahlarını da etkiledi.

Karadeniz’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması balık tezgahlarını da etkiledi. Bazı balıklar daha az avlanınca fiyatı yükseldi. Tezgahlarda hamsi 50, barbun 150, istavrit 100, mezgit 60, tirsi 40, somon 130, çupra 75, palamut 60, karides ise kilosu 100 liradan satılıyor.

Balıkçı Tuncay Kılıç, havanın soğumasıyla fiyatların da düşeceğini ifade ederek, "Sert havaların gelmesini bekliyoruz. İlerleyen günlerde havadan sonra deniz de normale döner. Beklediğimiz şu anda bu" dedi.