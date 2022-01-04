Siber Güvenlik Fikir Maratonu’na Düzce Üniversitesi damgasını vurdu

Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Türk Telekom’un düzenlemiş olduğu Siber Güvenlik Fikir Maratonu’nda ödüller Kocaeli’deki Bilişim Vadisi’nde sahiplerine sahiplerini buldu. Siber güvenlik alanında 11 ekibin fikirlerinin jüri tarafından değerlendirildiği maratonda, birincilik ve ikincilik ödülleri Düzce Üniversitesi Geliştirici Öğrenciler Topluluğu ekiplerinin oldu.

Nitelikli yazılımcıların bulunması ve ülke ekonomisine katma değer kazandıracak yazılımların tespit edilmesi için yapılan yarışmada Düzce Üniversitesi öğrencileri damgasını vurdu. Kocaeli’ndeki Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Onur Sarı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ünal İsi, Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Eda Nur Alemdar ve Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sema Fırat’tan oluşan Unicorn takımı birincilik; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Taha Erel, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sema Dirican, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Halil Kirazkaya, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Elif Sena Oğuz’dan oluşan Eternal takımı ise ikincilik derecesiyle büyük bir başarının sahibi oldu. Üçüncülüğü ise Blocco360 takımı elde etti.

Ödül alan Düzce Üniversitesi öğrencileri; bu tür çalışmaların devam edeceğini belirterek kendilerine her alanda destek olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür ettiler.