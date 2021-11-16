Siber güvenlik, dünya ticaretinde önemli yer tutuyor

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi, Düzce Gençlik Merkezi, Geliştirici Öğrenci Topluluğu ve TESS öğrenci topluluklarının düzenlediği “Siber Güvenlik Kültürü ve Kariyer” başlıklı etkinlikte, siber güvenlik alanında çalışacaklar için önemli noktalara değinildi.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Merkez Müdürü Dr. Senem Çolak Yazıcı, öğrencilerin etkinliğe göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, etkinliğe emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu, sadece aktif öğrencilerin değil, mezun öğrencilerin de yanında olduğunu vurgulayan Senem Çolak Yazıcı, etkinliğin yararlı geçmesi temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

Sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Siber Güvenlik Eğitmeni, aynı zamanda Düzce Üniversitesi Öğrencisi Batuhan Sancak, hacker ile ilgili gelişmelerin 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkmaya başladığını vurguladı. Ülkemizde ise 2007’den sonra siber güvenlik yasalarının çıktığını söyleyen Sancak, siber güvenlik alanının dünyada önemli bir Pazar haline geldiğinin altını çizdi.

Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenlerin bu alanı sevmesi gerektiğini söyleyen Batuhan Sancak, bazı zamanlarda 3 saat uyku ile çalışılacağını, bu tempoyu işi sevmeyenlerin kaldıramayacağını ifade etti.

Siber güvenlik alanında; Red Team, Purble Team ve Blue Team gibi 3 alanın olduğunu söyleyen konuşmacı, bu alanda çalışmak isteyenlerin ise bilgi ve becerilerine göre bu takımlardan birisinde görevlendirildiğini dile getirdi.