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SGK il müdürleri toplantısı Düzce’de yapıldı

DÜZCE(İHA) – Sosyal Güvenlik Kurumu Koordinasyon toplantısı 11 il müdürünün katılımı ile Düzce’de gerçekleştirildi.

DÜZCE 11.04.2021, 09:17
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SGK il müdürleri toplantısı Düzce’de yapıldı

DÜZCE(İHA) – Sosyal Güvenlik Kurumu Koordinasyon toplantısı 11 il müdürünün katılımı ile Düzce’de gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak bir şehirde gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Kurumu Koordinasyon toplantısının Nisan ayı toplantısı Düzce’de gerçekleştirildi. Düzce SGK İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş başkanlık yaptı. Ayrıca toplantıya Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak İl Müdürleri de katılım sağladı. Toplantıda SGK’nın çalışmaları ve yapılacak faaliyetler konuşuldu.
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