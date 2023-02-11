Seyyar tuvaletler deprem bölgesi için yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem bölgesi için Düzce Belediyesi yardım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede kullanılmak üzere yapılan seyyar tuvaletler deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan seferberlik devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla 38 saat içerisinde 12 adet tuvalet ve lavabonun imalatı tamamlandı. Düzce Belediyesi’nin öz kaynakları ile üretilen kadın ve erkek olmak üzere 5 çift (10 adet) lavabo ve tuvaletler tıra yüklenerek bölgeye doğru hareket ederken, bir yandan da yeni tuvalet ve lavaboların imalatı sürüyor. Seyyar tuvaletler ile birlikte bölgenin öncelikli ihtiyaçlarından olan duş ve bebek bakım odası imalatına da başlandı. Diğer taraftan bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğünde üretilen geniş saha aydınlatma özelliğine sahip 2 adet projektörde bölgeye sevk edildi.

“Kısa sürede diğerlerini de tamamlayacağız”

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, gece gündüz çalışarak kısa süre içerisinde 12 adet lavabo ve tuvalet imalatı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Başkanımızın talimatlarının ardından, 38 saat içerisinde 12 adet lavabo ve tuvalet imalatını tamamladık. Bunların 10 tanesini vakit kaybetmeden TIR’a yükleyerek sevkiyatına başladık. Yine başkanımızın talimatları ile 4 tane duş, 6 tane daha tuvalet ve bebek bakım odası imalatına geçeceğiz. Arkadaşlarımız burada canla başla, depremde zarar gören kardeşlerimiz için çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.