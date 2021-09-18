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Seyir halindeki kamyonette korkutan yangın

100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde seyir halindeki kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DÜZCE 18.09.2021, 10:18
Seyir halindeki kamyonette korkutan yangın

100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde seyir halindeki kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu istikametine seyir halinde olan S.T.R. idaresindeki VI-555 yabancı plakalı kamyonetin, motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı, emniyet şeridinde durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

umanları gören vatandaşlar ise yangına yangın tüpü ile müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçta maddi hasar meydana geldi.

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