Sevgi evlerindeki çocuklara diş taraması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki görevli hekimler tarafından sevgi evlerinde kalan çocuklara ağız ve diş taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarını sürdüren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki görevli hekimler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Fehmi Öney Sevgi Evinde kalan çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması yaptı. Taramalarda çocukların herhangi bir sorunu olup olmadığı kontrol edilirken, diş hekimleri tarafından çocuklara diş fırçalamanın ve ağız bakımının önemi konularında da bilgilendirmelerde bulunuldu.