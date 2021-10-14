“Ses nefes” ziyaretçilere sunuluyor

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen “Ses Nefes” adlı sergi açılıyor.

Küratörlüğünü Öğretim Görevlisi Nilgün Yüksel’ in üstlendiği “Ses Nefes” başlıklı sergi, 5 Kasım 2021 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Hacı Bektaş Veli’nin felsefesine, düşünüş şekline; günümüz yaklaşımıyla oluşturulan eserlerin görülebileceği sergi, 17 Kasım 2021 – 6 Aralık 2021 tarihleri arasında ise Düzce Üniversitesi’nde de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. yıl dönümü UNESCO 2021 Anma ve Kutlama Programı’na alınmasıyla birlikte akademisyen sanatçı ve sanatçılar, Hacı Bektaş Veli’nin felsefesini, düşünüş şeklini günümüz anlayışıyla yansıtıyor. Öğr. Gör. Nilgün Yüksel tarafından kaleme alınan sergi konseptinde, Hacı Bektaş Veli’nin hümanist dünya görüşünden yola çıkan felsefi anlayışına değiniliyor.