Servis sürücüleri eğitimden geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de okul servislerinde çalışan şoförlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından servis şoförlerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. 1 hafta boyunca süren eğitimlere, kent merkezi, ilçeler ve köylerde çalışan servis şoförleri katıldı. İş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimlerde şoförlere; trafik bilinci, güvenli sürüş, empati, yasal sorumluluklar, iletişim, riskler ile trafik güvenliği konularında detaylı bilgiler verildi.