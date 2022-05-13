Sersemler evi tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Erzurum Devlet Tiyatroları Düzce’de, Sersemler evi adlı oyunu sahneledi. Sahnelenen oyun Düzceliler tarafından beğenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile Erzurum Devlet Tiyatrosu Düzce’ye geldi. Düzce Belediyesi Kültür merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro oyununa Düzceliler yoğun ilgi gösterdi. Sersemler Evi adlı oyunu sergileyen oyunculara, Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, teşekkür ederek çiçek takdim etti. Düzce’de çeşitli tiyatroların sahnelenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.