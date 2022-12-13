Serbest güreş turnuvasına Düzce damgası

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcuları Kocaeli’nde düzenlenen Hasan Gemici Serbest Güreş Turnuvasından 3 madalya ile döndü. 48 kilogram da Göktuğ Akbal şampiyon olduğu turnuvada Onur Gezer ikinci olurken, 41 kilogramda ise Ensar Demirbayraklı bronz madalyanın sahibi oldu.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, bünyesinde bulunan sporcular ile katıldığı turnuvalarda başarı elde etmeyi sürdürüyor. Akademinin güreş sporcuları Kocaeli’de katıldıkları Hasan Gemici Serbest Güreş turnuvasına damga vurdu. Düzce Belediyesi, sporun ve sporcunun şehri olma yolunda önemli adımlar atarken, spor akademisi bünyesinde birbirinden farklı branşlarda elde edilen başarılı sonuçlarla ‘Spor Şehri Düzce’nin öncülüğünü yapıyor.

Spor Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren güreş sporcuları, sporcuların gelişimi açısından önemli bir turnuva olarak görülen ve 17 ilden 350 sporcunun yarıştığı Kocaeli Hasan Gemici Serbest Güreş Turnuvasına 11 sporcu ve 2 antrenör ile katılım sağladı.

Müsabakalar sonunda 48 kg da mindere çıkan Göktuğ Akbal 1. olurken, Onur Gezer 2., 41 kg da ise Ensar Demirbayraklı 3. olarak büyük bir başarı sergilediler.