Serbay öğrencilere staj imkanı sunuyor

Serbay Interactive, Düzce ve Bolu ofislerinde Grafik Tasarım ve Video Prodüksiyon departmanlarında öğrencilere staj imkanı sunuyor.

Yıllardır bir çok öğrenciye staj imkanı vererek sektörde yer almasını sağlayan Serbay Interactive, Bahar Dönemi Staj Programının başladığını belirtti. Bahar Dönemi Staj Programı 31 Ocak – 27 Mayıs 2022 arasında olacağını açıklayan Serbay, son başvuru tarihini 24 Ocak olarak yayınladı. Serbay Interactive’in Bahar Dönemi Staj Programına https://serbay.net/araniyoruz adresinden başvura da bulunabilecek.