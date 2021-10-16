Serbay Interactive’in basınına katkıları devam ediyor

Düzce Gazeteciler Cemiyeti web sitesi, haber yazılımı geliştiricisi Kod8 Yazılım Teknolojileri alt yapısı ile Serbay Interactive Reklam Ajansı sponsorluğunda faaliyete geçti.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti web sitesi, yeni yüzü ile hizmet vermeye başladı. Haber yazılımları konusundaki tecrübeli firmalarından Kod8 Yazılım Teknolojileri alt yapısı ile Düzce’nin önde gelen reklam ajanslarından Serbay Interactive sponsorluğunda yayınlarına başlayan gazeteciler cemiyetinin web sitesi; yenilikçi, modern ve mobil cihazlar ile uyumlu görünümü ile kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlıyor.

Sitede cemiyet ile ilgili genel bilgilerin, duyuru ve ilanların yanı sıra Düzce basın listesi ve Düzce basınına emeği geçmiş isimlerle birlikte cemiyet üyeleri ile ilgili en güncel bilgiler yer alıyor. Sosyal ağlarla desteklenen web sitesi vatandaşların da cemiyete daha hızlı ve daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Sosyal sorumluluk programı

Serbay Interactive Ajansı Başkanı Görkem Özdemir, “10 yıldan bu yana basın sektörüyle iç içeyiz ve Düzce basının yüzde 70’inin haber sitelerinin yazılım geliştiriciliğini üstlenmiş bulunmaktayız. Serbay ve Kod8 şirketlerimizin ‘Yerel Yönetimler Dijitalleşiyor’ projesi ile birlikte sosyal sorumluluk programımız kapsamında gazeteciler cemiyetlerinin web sitelerinin olmadığını ya da eski olduğunu tespit ettik. Öncelikle bulunduğumuz şehir Düzce’den başlayarak diğer şehirlerdeki Gazeteciler Cemiyetleri ile de görüşmelere başladık. Sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde gazeteciler cemiyetlerini dijitale ayak uydurabilen ve çalışmalarını daha iyi yansıtılabilen bir konuma getirmek istiyoruz. Web sitelerini yenilemek isteyen ya da hiç web sitesi olmayan gazeteciler cemiyetlerinin web sitelerini de ücretsiz olarak hazırlamak istiyoruz” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti, daha hızlı, daha kapsamlı ve en güncel haberlerle www.duzcegazetecilercemiyeti.com adresinden hizmet verecek.