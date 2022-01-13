SERBAY İnteractive AR-GE çalışmalarını milletvekiline anlattı

Düzce’nin önde gelen bilişim firmalarından Serbay Interactive yöneticileri, Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’a Ar-Ge çalışmalarını anlattı.

Düzce ve Bolu’da dijital reklam ajansı ve yazılım firması olarak faaliyet gösteren Tayyare Limanı Grubu markaları bulunan Serbay ve Kod8 Yazılım teknolojilerinin mimarı Serbay İnteractive Başkanı Görkem Özdemir ve Başkan Yardımcısı Özkan Gözütok, Milletvekili Ümit Yılmaz’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret etti. Bolu Teknokent’te yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Serbay Ajans Başkanı Görkem Özdemir ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Düzce Milletvekilimiz Ümit Yılmaz ile 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde çalışma fırsatı bulduk. Birlikte önemli bir başarıya imza attık. Vekilimizin Düzce’miz için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Serbay ve Kod8 Yazılım Teknolojileri olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız hakkında bilgi verdik” dedi.

Başkan Yardımcısı Özkan Gözütok ise “Vekilimiz Ümit Yılmaz ile verimli bir görüşme geçirdik. Nazik misafirperveliğinden ve desteklerinde dolayı vekilimize teşekkürlerimizi ilettik” dedi.