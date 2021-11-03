Serbay Akademi’den e-ticarette öne çıkın eğitimi

ticarete nasıl başlanır, nasıl yapılır, ne satılır, nasıl pazarlanır, marka olarak e-ticarette nasıl fark oluşturulur konularından eğitim verileceğini bildirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Serbay Akademi’yle birlikte 11 Kasım 2021 14.00’da e-ticaret sitesi olan ve e-ticarete başlamayı düşünenler için ’Hepsiburada ve IdeaSoft Eğitimi ile E-Ticarette Öne Çıkın’ isimli bir eğitim düzenleyecek.

Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir, ‘Eğitimde yöneticiler; ’e-ticarete nasıl başlanır, e-ticaret nasıl yapılır, e-ticarette ne satılır, ürünler hangi pazaryerlerinde satılır, ürünler nasıl pazarlanır, marka olarak e-ticarette nasıl fark yaratılır, nasıl bir marka başarısı hikâyesi yazılır’ gibi birçok konuda konuklarını bilgilendirecekler” dedi.

Özdemir, E-ticarete giriş eğitiminde, Hepsiburada Marmara Bölgesi Bursa Satış Müdürü Kağan Hişim, İstanbul Avrupa Satış Müdürü Caner Turan, IdeaSoft E-Ticaret Ekip Yöneticisi İbrahim Vıcıl, girişimcilerin e-ticarete adım atma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları, gidilecek yol haritasını ve e-ticarette plan ve bütçe yönetimi gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimde sınırlı kontenjan olduğunu ve eğitimin sonunda sertifika verileceğini belirten Düzce TSO Eğitim Sorumlusu Vildan Yılmaz, e-ticaretle bağı olan ve e-ticarete başlamak isteyen herkesi eğitime davet etti.

Eğitime www.serbayakademi.com linki üzerinden ulaşıp detaylı bilgi sahibi olunabilecek.