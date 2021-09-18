Serbay Akademiden e-ticaret eğitimi

ticaret eğitimi gerçekleştirildi.

Serbay Akademi tarafından Esnaf ve Sanatkarlar oda başkanları, genel sekreterleri ve kurum içi personelinin katılımlarıyla, Serbay Interactive ve IdeaSoft’un katkısıyla e-ticaret eğitimi verildi.

Eğitimde, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ve DESOB bünyesine bağlı odaların genel sekreterleri ve personeli yer aldı.

IdeaSoft Bölge Müdürü Şahin Aksu, katılımcılara e-ticaretin dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgiler verdi.

Serbay Interacti ve Ajans Başkanı Görkem Özdemir, ‘Türkiye’de Rakamlarla E-ticaret’, ‘E-ticaretin KOBİ’lere Faydası’ ve ‘E-ticarette Başarı Hikayeleri’ başlıkları altında bilgiler aktardı.

Özdemir, eğitimin son bölümünde katılımcıların e-ticaret hakkındaki sorularını yanıtlayarak program son buldu.