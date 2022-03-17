Serbay Akademi üniversite öğrencilerine e-ticareti anlattı

Düzce Üniversitesi öğrencilerine, Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive’in Dijital Stratejist’i Ertuğrul Özkan, ‘E-Ticarete Giriş’ eğitimi verdi ve E-ticarete dair merak edilen soruları cevaplandırdı.

Üniversite öğrencilerine verilen eğitimde ‘E-Ticaret nedir, E-Ticaret sitesi nasıl kurulur, Hangi pazaryerlerinde nasıl satış yapılır’ gibi konular yer aldı.

Serbay Akademi, geçtiğimiz günlerde Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen 3. Girişimcilik Kampı’nda ‘E-Ticaretin Geleceği’ hakkında eğitim vermiş ve aynı zamanda sponsorluğunu da üstlenmişti. Dijital pazarlama, yazılım, fotoğrafçılık, E-Ticaret gibi alanlarda 2021’de 200’den fazla kişiye eğitim veren Serbay Akademi, kurulduğu günden bu yana eğitime olan inancıyla KOBİ’lere, üniversite öğrencilerine ve mezunlara eğitim vermeye devam ediyor.