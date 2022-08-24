Serbay 16 kişilik ekiple hizmet veriyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Serbay Ar-Ge Merkezini ziyaret etti.

Bolu Teknokent’in işleyişi ve gelişimi hakkında bilgiler veren Teknokent yönetimi konuşmaların ardından Teknokent’in birimlerinde yer alan Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive Ar-Ge Merkezine ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir şirketin çalışmaları hakkında Vali Erkan Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya bilgiler verdi.

Özdemir, “Biz Serbay Interactive olarak 11 yıldır 16 kişilik ekibimiz ile reklam ve yazılım sektöründe hizmet vermekteyiz. 2021 yılı Ocak ayı ile birlikte merkezi Düzce’de bulunan şirketimizin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmesi üzerine Bolu Ar-Ge Merkezimizi faaliyete geçirdik. 2 yıldır Bolu’da geliştirmekte olduğumuz yazılımlarımızı küçük, orta ve büyük ölçekteki firmaların kullanımına sunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda Bolu’daki ekibimizi ve Ar-Ge faaliyetlerimizi geliştirerek Bolu ve bölge şehirlerde hizmetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.