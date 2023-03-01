Şengüloğlu “Hedef 2023 seçimleri”

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yeni yönetimi ile bir araya geldiği toplantıda 2023 seçimlerinde yüksek oy oranı hedeflediklerine söyledi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. AK Parti Genel Merkezi’nin onayı ile oluşan 60 kişilik yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği buluşmada birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Şengüloğlu, 2023 seçimlerinde yüksek oy oranı hedeflediklerine dikkat çekerek “Yeni yönetim kurulumuzun ilk tanışma toplantısı hayırlara vesile olur inşallah. Hep beraber seçime giden yolda bu yükü omuzlayacağız. Bir hedefimiz var; Düzce’de oyumuzu daha da katlamak. Bugüne kadar ki seçimlerde en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Bu anlamda hepimiz ciddi bir yük aldık. Allah razı olsun hepinizden beni kırmayarak bu yönetimde yer aldınız. Ben bu anlamda hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetimde hep beraber yer alacağız” şeklinde konuştu.