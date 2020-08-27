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Selde tahrip olan yollar asfaltlandı
DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ SELDE ZARAR GÖREN KÖY YOLLARINDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
DÜZCE 27.08.2020, 11:59
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi selde zarar gören köy yollarında bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce’de geçtiğimiz yıl 17-18 Temmuz’da etkili olan kuvvetli yağışın ardından birçok noktada meydana gelen sel ve heyelanda zarar gören 49 köyde, alt ve üstyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarla sıcak asfaltla kaplanan yollarda son aşamaya gelindi. Bu kapsamda Akçakoca İlçesi Uğurlu köyü ile Hemşin köyü arasındaki yolda İl Özel İdare ekipleri asfaltlama çalışmalarına başladı.
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