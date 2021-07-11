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Selde çöken bölgelere geçici yollar yapıldı

7 Temmuz tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış sırasında su taşkınlarının oluşturduğu göçükler, Devlet Su işleri tarafından geçici olarak onarıldı. Vatandaşların ulaşımına açılan yollarda düzenlemeler ise İl Özel İdaresi tarafından yapılacak.

DÜZCE 11.07.2021, 12:00
Selde çöken bölgelere geçici yollar yapıldı
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7 Temmuz tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış sırasında su taşkınlarının oluşturduğu göçükler, Devlet Su işleri tarafından geçici olarak onarıldı. Vatandaşların ulaşımına açılan yollarda düzenlemeler ise İl Özel İdaresi tarafından yapılacak.

Düzce’de 6-7 temmuz tarihlerinde meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, 5 ilçe ve 44 noktada su taşkınlarına sebep oldu. Bir çok kişi evlerinde mahsur kalırken, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile vatandaşlar kurtarıldı. Sağanak yağışın kesilmesinin ardından derelerde su azalması olunca ekipler bölgelerde çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların evlerine giden yollarda oluşan göçükler için Devlet Su İşleri ekipleri geçici olarak yolları onardı. Köylülerin evlerine gidip gelmesi için yapılan yolların ilerleyen günlerde İl Özel İdaresi tarafından güçlendirmesi yapılacak.
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