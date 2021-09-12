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Sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar görüşüldü

7 Temmuz tarihlerinde yaşanan su baskını sonrasında yapılanlar Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında yapılan toplantıda konuşuldu.

DÜZCE 12.09.2021, 12:50
Sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar görüşüldü

7 Temmuz tarihlerinde yaşanan su baskını sonrasında yapılanlar Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında yapılan toplantıda konuşuldu.


6-7 Temmuz tarihlerinde özellikle Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen su baskınlarında yüzlerce kişi etkilenmişti. İki yıl önce sel felaketini yaşayan Esmahanım Köyünü tekrar vuran sel felaketinde yollar çökmüş, onlarca kişi AFAD tarafından evlerinden tahliye edilmişti. Aradan geçen zaman içerisinde ekipler bölgelerde yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.


Vali Cevdet Atay’da aradan geçen süre zarfı içerisinde bölgede yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya katılan Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri bölgede yaptıkları çalışmaları Vali Atay’a aktardı.

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