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Sel bölgesinde yapılan çalışmalar denetlendi
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan sel afetinden etkilenen Samandere ve Uğur köyü bölgelerinde yapılan çalışmaları inceledi.
DÜZCE 06.09.2022, 10:21
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan sel afetinden etkilenen Samandere ve Uğur köyü bölgelerinde yapılan çalışmaları inceledi.
Düzce’de geçtiğimiz Haziran ayının sonlarında birçok bölgede meydana gelen sel afetinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. En büyük hasarı alan Samandere ve Uğur köylerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Köylerin ana yolunda yapılan çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet yerinde inceledi. İl Özel idaresi ekiplerinin hummalı bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Vali Atay, genel sekreter Hayri Şen’den de yapılanlar hakkında bilgiler aldı.
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